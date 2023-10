Hoeneß mit Ratschlag an Nagelsmann!

Uli Hoeneß hat den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann acht Monate vor der Heim-EM vor zu vielen Experimenten gewarnt. „Ich denke, dass er jetzt gut daran tut, nicht so viel zu experimentieren, denn die Zeit ist knapp. Es ist ja nicht mal ein Jahr, da hat man nicht viel Zeit zum Experimentieren“, sagte der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters Bayern München im Interview mit RTL/ntv.

Nagelsmann feiert am Samstag (21.00 Uhr) in Hartford gegen Gastgeber USA sein Debüt als Bundestrainer, vier Tage später (2.00 Uhr) geht es in Philadelphia gegen Mexiko.