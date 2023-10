Hummels über DFB-Comeback: „Wahnsinnige Bestätigung“

Routinier Mats Hummels von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich in einer Videobotschaft glücklich über seine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft gezeigt. „Es ist eine wahnsinnige und richtig schöne Bestätigung für das, was ich auf dem Platz mache und dafür, dass das auf dem Platz noch so funktioniert“, sagte der 34-Jährige bei Instagram.