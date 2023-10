Lahm fordert personelle Kontinuität von Nagelsmann

Turnierdirektor Philipp Lahm fordert mit Blick auf die Heim-EM von Bundestrainer Julian Nagelsmann personelle Kontinuität statt Experimente. "Er muss seiner Mannschaft ein Gesicht verpassen, ein Profil", sagte der Weltmeisterkapitän von 2014 in der Samstagsausgabe von Münchner Merkur und tz: "Dafür muss er die Spieler, die dieses Gesicht darstellen sollen, regelmäßig spielen lassen. Denn nur so entsteht eine Hierarchie in einer Mannschaft."