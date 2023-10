"Muss ich recherchierten": Thomas Müller von DFB-Neuling irritiert

Mit seinem Auftreten hat einer der Neulinge nun Thomas Müller begeistert. „Ich war überrascht, dass einer wie Chris Führich nicht schneller den Sprung ins Rampenlicht geschafft hat. Da muss ich ihn noch fragen, wie seine Karriere verlaufen ist. Denn ich wundere mich darüber, dass ein Spieler mit so viel Spielwitz und Beweglichkeit erst mit Mitte 20 in Stuttgart so richtig aufblüht“ sagte der Bayern-Star bei einer Medienrunde.