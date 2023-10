Nagelsmann deckt die Karten auf - Kimmich fällt aus

Julian Nagelsmann deckt die Karten auf: Der neue Fußball-Bundestrainer offenbart bei seiner Premiere gegen die USA in Hartford/Connecticut am Samstag (21.00 Uhr MESZ/RTL) seine Aufstellung und Spielidee. Seine Startelf kann in den Details nur erahnt werden, auf den eigentlich eingeplanten, aber erkälteten Joshua Kimmich muss er verzichten. Sicher ist: Im Tor wird Marc-Andre ter Stegen stehen.

Sehr wahrscheinlich ist, dass Nagelsmann gegen die USA auf den Rückkehrer Mats Hummels in der Innenverteidigung und Niklas Süle als Rechtsverteidiger setzen wird, denn gegen Mexiko am Mittwoch (2.00 Uhr/ARD) sollen die Profis von Borussia Dortmund möglichst geschont werden. Bereits am Freitagabend steht für sie das Ligaspiel gegen Werder Bremen an. Antonio Rüdiger ist als Abwehrchef wohl gesetzt, Robin Gosens wird auf der linken Seite erwartet.