Nagelsmann holt Hummels in DFB-Auswahl zurück

Rio-Weltmeister Mats Hummels kehrt nach über zwei Jahren in die Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann berief den Routinier von Borussia Dortmund überraschend für die anstehende USA-Reise. Der 34-Jährige hatte das bisher letzte seiner 76 Länderspiele im EM-Achtelfinale 2021 gegen England (0:2) unter Joachim Löw bestritten. Hansi Flick verzichtete in seiner Amtszeit auf Hummels.

Nagelsmann nominierte für die Spiele am 14. Oktober in Hartford gegen Gastgeber USA (21.00 Uhr MESZ/RTL) und vier Tage später in Philadelphia gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko (2.00 Uhr MESZ/ARD) auch die Neulinge Chris Führich (VfB Stuttgart), Kevin Behrens (Union Berlin) und Robert Andrich (Bayer Leverkusen). Der Münchner Leon Goretzka, den Flick zuletzt nicht berücksichtigt hatte, kehrt in den 26er-Kader zurück. Auch Thomas Müller ist dabei.