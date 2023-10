Erstaunliche Enthüllung von DFB-Star: Wäre fast beim Eishockey gelandet

"Ich würde behaupten, dass ich wirklich gut im Laufen war", sagte er am Rande der USA-Reise mit der deutschen Nationalmannschaft, nur "eine Minute zu Fuß entfernt" von seiner Oma war ein "riesiger Eishockeyplatz unter freiem Himmel. Dort kamen alle Jungs in meinem Alter zusammen." Und so wollte sich der kleine Malick nach den Ferien zu Hause in Deutschland im Verein anmelden. Aber: "Zwei Tage vor dem Training hat mein bester Freund gesagt: Komm doch mal mit zum TV Kalkum-Wittlaer." So ist er doch Fußballer geworden.