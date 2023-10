U21: Di Salvo setzt auf Offensiv-Trio

DFB-Trainer Antonio Di Salvo setzt in der Fußball-EM-Quali der U21 auf geballte Offensivpower. Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko und Maximilian Beier: "Drei Spieler mit Top-Potenzial. Es ist möglich, mit allen drei zu beginnen. Die Chancen stehen gut", sagte Di Salvo vor der Partie am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in Sofia gegen Bulgarien.