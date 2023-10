Verkehrschaos: Länderspiel beginnt verspätet

Das hohe Fan-Aufkommen in der Sportstadt Philadelphia am Dienstagabend führt zu einer Verzögerung beim Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko. Der Anpfiff wird um eine Viertelstunde auf 20.15 Uhr Ortszeit (2.15 Uhr MESZ/ARD) verschoben. Beide Teams verspäteten sich wegen der verstopften Anfahrtswege zum Lincoln Financial Field bei der Anreise.