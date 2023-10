Völler lobt Hummels: "Absoluter Führungsspieler"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht die Rückkehr von Mats Hummels in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft durchweg positiv. "Mats Hummels ist ein absoluter Führungsspieler, das hat er nicht nur in der Nationalmannschaft bewiesen, sondern auch in Dortmund in den letzten Spielen", sagte Völler bei Bild TV.