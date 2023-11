Deutschland - Türkei live Im TV, Stream: Nagelsmann gibt Heimdebüt - Ter-Stegen-Ersatz wohl klar

Der deutschen Nationalmannschaft steht ein hitziges Spiel bevor! Das DFB-Team trifft am Samstag ab 20.45 Uhr (im LIVETICKER bei SPORT1 ) in Berlin auf die Türkei. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist es seine Heim-Premiere.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie vermeldete der Coach, dass Marc-André ter Stegen kurzfristig wegen Rückenproblemen für beide Spiele - heißt auch am Dienstag gegen Österreich - ausfallen wird. Wer ihn ersetzen wird, verriet der Nagelsmann zunächst noch nicht.

Es deutet nach SPORT1 -Informationen jedoch alles auf einen Einsatz von Kevin Trapp hin. Dieser ist von den drei verbliebenen Torhütern - zur Verfügung stünden auch noch Oliver Baumann und Janis Blaswich - am längsten Teil des DFB-Kaders. Der Schlussmann von Eintracht Frankfurt hat immerhin schon sieben Länderspiele vorzuweisen, seine Konkurrenten sind noch ohne Einsatz für Deutschlands A-Mannschaft.

Deutschland - Türkei live: Darum wird Neuer nicht nachnominiert

Nagelsmann erklärte außerdem, was am Samstag wichtig ist: „Wir brauchen eine gute Stabilität. Im Hinblick auf ein großes Turnier ist eine defensive Stabilität wichtig.“

Leroy Sané freut sich auf die Partie: „Morgen wird es natürlich relativ laut sein, natürlich freut man sich darauf. Ich durfte es ja schon erleben in der Champions League in Istanbul, aber auch in München. Es werden viele türkische Fans dort sein und es wird eine gute Atmosphäre geben.“