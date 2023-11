DFB-Team: "Spiel hätte auch höher ausgehen können" - Marcel Sabitzer zum DFB-Debakel

... zum Spiel: „Wenn wir gegen eine Mannschaft wie Deutschland gewinnen, verdient gewinnen, dann ist es immer etwas Besonderes. Es war ein wichtiger Test. Wenn wir so bei einem Turnier spielen, ist es nicht einfach, gegen uns zu spielen. Es war trotzdem nur ein Testspiel, richtig ernst wird es im Juni. Wir haben trotzdem die Benchmark noch einmal höher gesetzt heute. In der Kabine haben sich Szenen abgespielt, ich denke nicht, dass man das so oft bei einer Nationalmannschaft erlebt. Wir haben auch nach der Roten Karte nicht weniger gemacht, genauso viel investiert. Deshalb kamen die Deutschen nicht wirklich ins Spiel.“

„Kann mich an keine deutsche Torchance erinnern“

„Es war etwas Besonderes, wir wollten den Fans einen Sieg schenken, eine überzeugende Leistung bringen, die in den Köpfen hängen bleibt. Wenn man die 90 Minuten sieht, war es absolut verdient, das Spiel kann auch höher ausgehen. Ich kann mich an keine Torchance von ihnen (Deutschland, Anm. d. Red.) erinnern, das ist schon ein wenig überraschend. Wenn wir ein bisschen konzentrierter agieren, wäre es noch ein bisschen einfacher geworden. So kann man gut in das neue Jahr starten.“