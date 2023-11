DFB-Team: TV-Experte Markus Babbel geht hart mit dem DFB ins Gericht

„Es ist mittlerweile dermaßen der Wurm drin, dass es schwierig wird, da wieder herauszukommen. Ich gebe Ilkay Gündogan recht. Schlimmer kann es nicht mehr werden! Man sollte das Jahr jetzt mal sacken lassen und in 2024 neu angreifen – und zwar mit den richtigen Fragestellungen: Was macht den Fußball im Grunde aus und wie können wir da wieder hinkommen?“ so der ehemalige Nationalspieler über die aktuelle Situation.

DFB-Spieler zeigen keinen Esprit und keine Freude

„Im Gegenteil: Sie sind ängstlich und gehemmt und nicht in der Lage, ihre beste Leistung abzurufen. Das hat auch damit zu tun, dass die große Vergangenheit der Nationalmannschaft über der Mannschaft schwebt. Gleichzeitig merken die Spieler aber, dass seit 2018 alles in die völlig falsche Richtung läuft. Man ist im Moment nicht in der Lage, aus diesem Strudel herauszukommen“ führte der TV-Experte an.