Ducksch sieht sich als Zocker

Der Stürmer wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Länderspiele gegen die Türkei am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich erstmals in die Nationalmannschaft berufen. Ducksch hofft darauf, "dass ich meine Chance bekomme, mich zu zeigen". Schließlich sei die DFB-Auswahl "hinter Niclas Füllkrug noch auf Stürmersuche".