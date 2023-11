Nagelsmann: Neuer-Rückkehr wohl im März

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann stellt dem langjährigen Stammtorhüter Manuel Neuer im März eine Rückkehr in die Nationalmannschaft in Aussicht. „Wir hoffen alle, dass er bis zur nächsten Länderspielpause extrem konstant spielt, dann sehen die Vorzeichen schon wieder ganz anders aus“, sagte Nagelsmann am Freitag bei der Nominierung seines Kaders für die Spiele gegen die Türkei (18. November) und in Österreich (21. November).