Effenberg stellt klar: Er ist der Stürmer, "den Deutschland braucht"

An oberster Stelle sollte dabei stehen, „wer in diesem Moment richtig gut drauf ist und der Mannschaft weiterhilft“, führte der 55-Jährige weiter aus.

Beeindruckende Undav-Statistik

In 13 Bundesliga-Einsätzen erzielte Undav für die Stuttgarter neun Tore. Im Durchschnitt gelang ihm in der Hinrunde alle 87 Spielminuten ein Treffer, damit ist er derzeit der beste deutsche Stürmer der Liga. Füllkrug brachte bei Dortmund gerade einmal fünf Tore in 16 Einsätzen zustande. Nur alle 239 Spielminuten zappelte der Ball beim Ex-Werderaner in der aktuellen Saison im Netz.