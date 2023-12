Kroos-Comeback im DFB-Team? Khedira Feuer und Flamme

Kommt es zum Sensationscomeback oder ist alles nur heiße Luft? Eigentlich war die Personalie Toni Kroos schon längst Geschichte beim DFB, doch Bundestrainer Julian Nagelsmann befeuerte nun selbst die Gerüchte über eine Rückkehr des Superstars von Real Madrid in die Nationalmannschaft.

„Wenn er die beste Leistung zeigt, kann es sein, dass ich ihn noch mal anrufe“, sagte Nagelsmann am Samstagabend im ZDF-Sportstudio . Es sei „tatsächlich ein interessanter Gedanke“, meinte Nagelsmann, als er auf die Option Kroos angesprochen wurde : „Man muss sich über alle Spieler, die einen deutschen Pass haben - das ist glaube ich mein Job -, Gedanken machen.“

„Was seine Gedankengänge sind in der Hinsicht, das weiß ich nicht und will ich auch gar nicht wissen“, antwortete der DAZN-Experte während des Bundesliga-Spiels zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt auf die Frage von Kommentator Marco Hagemann, ob er sich ein Kroos-Comeback vorstellen könne. „Toni Kroos hatte nie eine Delle in seiner Karriere gehabt, sondern immer konstant aufgehört.“