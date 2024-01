Nationalmannschaft: Deutsche Tugenden? Löw widerspricht Nagelsmann

Grätschen, kratzen, beißen? Oder Holding Six und diametral abkippende Doppelsechs? Wenn es nach Ex-Bundestrainer Joachim Löw ginge, liegt die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft nicht in den guten, alten Tugenden, zu denen der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann tendiert, sondern wieder auf dem spielerischen Element.

Nagelsmann sucht Verteidigungsmonster

„Wir müssen ein bisschen was an der Kaderstruktur ändern, um mehr Verteidigungsmonster zu werden“, hatte Nagelsmann zuletzt auch im ZDF geäußert.

Löw vermisst Achse

Löw sieht auch noch ein anderes Problem im DFB-Team: „Ich habe das Gefühl, dass keine so richtige Achse entsteht“, sagte der 63-Jährige und erklärte deren Wichtigkeit: „Das gibt einer Mannschaft immer Rückenwind und Halt.“ Viel Zeit hat Nagelsmann für seine Pläne nicht mehr. Am 14. Juni beginnt die EM in Deutschland mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland in München.