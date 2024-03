Bild: DFB-Team mit Pavlovic statt Goretzka

Der von Bundestrainer Julian Nagelsmann angekündigte Kaderumbau hat in Leon Goretzka wohl sein erstes Opfer gefunden. Wie die Bild-Zeitung am Dienstag berichtete, soll der Mittelfeldspieler des Fußball-Rekordmeisters Bayern München nicht für die kommenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) nominiert werden. Dabei sein soll dagegen Youngster Aleksandar Pavlovic.

Goretzka war zuletzt wie fast alle seiner Bayern-Kollegen in einem Formtief, hatte aber beim 8:1 gegen Mainz 05 am vergangenen Samstag aufsteigende Form bewiesen. Pavlovic hingegen machte in dieser Saison mit starken Leistungen im defensiven Mittelfeld auf sich aufmerksam, der 19-Jährige wäre auch für den serbischen Verband spielberechtigt. Für den DFB festspielen würde sich Pavlovic bei einem Einsatz in den anstehenden Testspielen nicht.