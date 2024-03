"Danke, Franz": DFB-Bus im Zeichen Beckenbauers

Die deutsche Nationalmannschaft ist ab sofort ganz im Zeichen ihres verstorbenen Ehrenspielführers Franz Beckenbauer unterwegs. Auf dem Bus, in dem die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Dienstag zum Training am Frankfurter Campus vorfuhr, prangte ein Porträt des Weltmeister-Kapitäns von 1974 mit WM-Pokal.