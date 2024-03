Daum gegen Kroos-Rückkehr: "Würde ihn nicht einladen"

„Toni Kroos wird ja nicht hierherkommen, um sich einen Platz zu erkämpfen, sondern der hat quasi eine Spiel-Stammplatzgarantie. Und das ist immer ein bisschen, ja, fast gefährlich für den Zusammenhalt in der Mannschaft“, sagte Daum im Interview mit RTL/ntv vor der Kadernominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Länderspiele in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März): „Die Qualität von Toni Kroos ist unbestritten. Also darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Ich hätte diese Entscheidung so nicht getroffen.“