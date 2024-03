Nagelsmann-Aussage lässt DFB-Neuling Mittelstädt schmunzeln

Neuling Maximilian Mittelstädt sieht sich durchaus als Verstärkung für die deutsche Nationalmannschaft. „Ich traue mir alles zu - der Mannschaft in der Startelf zu helfen oder sie von der Bank zu pushen“, sagte der Profi von Bundesligist VfB Stuttgart an seinem 27. Geburtstag beim Treffen der DFB-Auswahl in Neu-Isenburg bei Frankfurt.