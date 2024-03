Effenberg sieht Duell im deutschen Tor "komplett offen"

Stefan Effenberg sieht das Torhüter-Duell in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zwischen Rückkehrer Manuel Neuer und dessen langjährigem Stellvertreter Marc-Andre ter Stegen als „komplett offen“ an. Die Frage nach der Nummer eins sei „jetzt brisant“, schrieb der frühere Nationalspieler in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online .

Nagelsmann hatte bei der Kader-Bekanntgabe für die Duelle mit dem Vize-Weltmeister in Lyon am 23. März und drei Tage später in Frankfurt mit Oranje offen gelassen, ob Neuer sofort wieder sein Stammkeeper sein werde. Allgemein wird allerdings davon ausgegangen, dass dies so sein wird.