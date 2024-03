Heim-EM: Nicht nur Füllkrug und Undav kennen ihre Rolle

Julian Nagelsmann hat seinen Stars in Einzelgesprächen ihre Rollen für die Heim-EM aufgezeigt - und die Herren Nationalspieler halten sich zumindest öffentlich klar an die Vorgaben des Bundestrainers. „Meine Position ist unverändert“, berichtete etwa Niclas Füllkrug am Donnerstag am Frankfurter DFB-Campus: „Immer mal wieder von Beginn an, immer mal wieder von der Bank.“