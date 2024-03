Nach 993 Tagen: Kroos ist wieder da

Toni Kroos ist wieder da. 993 Tage nach seinem 106. und bislang letzten Länderspiel ist der Weltmeister von 2014 am Montag in den Kreis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt.

Kroos wurde am Mittag mit den drei anderen Spanien-Legionären - Kapitän Ilkay Gündogan, Marc-Andre ter Stegen (beide FC Barcelona) und sein Klubkollege Antonio Rüdiger von Real Madrid - in einem schwarzen Kleinbus vorgefahren. Nach seiner Ankunft am Teamquartier in Neu-Isenburg bei Frankfurt, wo er der mit Abstand begehrteste Spieler war, schrieb er geduldig Autogramme für die rund drei Dutzend Fans und stand für Selfies bereit.