Nagelsmann: "Ratsam, sich um seine Zukunft zu kümmern"

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann will sich von Diskussionen über seine Zukunft in der Vorbereitung auf die Heim-EM nicht stören lassen. "Es ist ratsam, sich um seine berufliche Zukunft zu kümmern. Gerade dann, wenn man einen auslaufenden Vertrag hat", sagte Nagelsmann am Donnerstag in Frankfurt bei der Präsentation seines Kaders für die anstehenden Länderspiele.