Barbarez wird bosnischer Nationaltrainer

Der ehemalige Bundesliga-Profi Sergej Barbarez wird Fußball-Nationaltrainer von Bosnien-Herzegowina. Am Freitag wurde der 52-Jährige, der in Deutschland unter anderem für Borussia Dortmund, den Hamburger SV und Bayer Leverkusen stürmte, zum Nachfolger von Savo Milosevic ernannt. Unter Milosevic hatte Bosnien durch eine Play-off-Niederlage gegen die Ukraine die Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) verpasst.