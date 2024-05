Kapitän Gündogan beim DFB-Team eingetroffen

Der Kapitän ist da: Ilkay Gündogan ist am Mittwoch leicht verspätet im Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Weimarer Land eingetroffen.

Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona hatte nach dem letzten Saisonspiel am vergangenen Sonntag noch Verpflichtungen in Spanien.

Damit füllt sich der EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann weiter auf. Am Dienstagabend war auch Torhüter Manuel Neuer nach überstandenem Magen-Darm-Infekt angekommen, am Mittwochabend werden noch die Leverkusener Doublesieger Florian Wirtz, Jonathan Tah und Robert Andrich in Blankenhain erwartet.