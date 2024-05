Matthäus prophezeit Bankplatz für DFB-Kapitän Gündogan

Lothar Matthäus sieht DFB-Kapitän Ilkay Gündogan bei der Heim-EM nur als Reservisten. Er erwarte, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann den 33-Jährigen „auf die Bank setzt“, schrieb der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne mit Blick auf das Eröffnungsspiel am 14. Juni gegen Schottland in München.