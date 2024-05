Neuer bei DFB-Team eingetroffen

Gute Nachrichten für Julian Nagelsmann: Der Bundestrainer kann in der Vorbereitung auf die Heim-EM früher als erwartet auf Manuel Neuer zurückgreifen. Die deutsche Nummer 1 ist nach einem überstandenen Magen-Darm-Infekt am Dienstagabend im Trainingslager in Blankenhain eingetroffen.