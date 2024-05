Nationalmannschaft: Nagelsmann verrät Stand bei Neuer - auch ter Stegen fehlt

Der erkrankte Torhüter Manuel Neuer wird erst am Donnerstag im Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Blankenhain erwartet.

Das kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag an. Er fühle sich aufgrund seines Magen-Darm-Infekts noch etwas „schlapp“, so Nagelsmann. An seinem Status als Nummer eins ändere die Erkrankung allerdings nichts.