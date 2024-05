Steinmeier besucht DFB-Auswahl

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erwartet an ihrem vierten Tag im Trainingslager im Weimarer Land hoher Besuch.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Mittwochnachmittag beim Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Blankenhain vorbeischauen und mit den Spielern in ihrem Quartier vor der Heim-EM sprechen. Im Anschluss reist Steinmeier dann zur Eröffnung des 103. Katholikentages weiter nach Erfurt.