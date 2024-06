"Große Sache": Schilling begeistert von DFB-Entscheidung

Neue Hymne kommt von riesengroßem Fußballfan

Der 68-Jährige war in seiner Jugend selbst ein ambitionierter Kicker, "bis zu meinem 14., 15. Lebensjahr sogar mit froher Hoffnung, es weiter zu bringen", wie er berichtete: "Da passt das zusammen. Ich bin riesengroßer Fußballfan, auch die deutsche Nationalmannschaft verfolge ich im Grunde seit - Achtung - 1964. Insoweit ist das eine ganz gewachsene Geschichte. Und dass 'Major Tom' gerade auf diesem Feld so erfolgreich ist, das freut mich."

Schon im März hatte der DFB auf die Fan-Kampagne für "Major Tom" reagiert und den Anhang nach dem Treffer von Maximilian Mittelstädt gegen die Niederlande in Frankfurt kollektiv "abheben" lassen. Danach war aber offen geblieben, wie es in der Frage weiter gehen würde. Beginnend mit dem EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland soll der Song nun den Sommer prägen - auch als inoffizielle Turnier-Torhymne.