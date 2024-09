Hoffnung aufs A-Team: Adeyemi will sich bei U21 "zeigen"

Karim Adeyemi sieht seine Rückkehr zur deutschen U21-Nationalmannschaft auch als mögliches Sprungbrett zurück ins A-Team an. "Ich hoffe nicht, dass ich abgeschrieben bin, und will mich hier zeigen", sagte der Stürmer von Borussia Dortmund am Dienstag: "Mein Fokus liegt darauf, wieder in die erste Mannschaft zu kommen."