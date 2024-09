Immer mehr Spiele: Nagelsmann mit gemischten Gefühlen

Immer mehr Spiele, immer weniger Pausen - Julian Nagelsmann sieht die stetig größer werdende Belastung im Profifußball mit gemischten Gefühlen. "Man muss immer sehen, was man will. Wenn man nicht meckert, dass der Fußball vielleicht nicht super attraktiver wird, sondern viel auf Ergebnis gespielt wird, ist das okay", sagte der Bundestrainer vor dem Nations-League-Auftakt der Nationalmannschaft am Samstagabend (20.45 Uhr/ZDF) gegen Ungarn in Düsseldorf.