"Ziel und Ambition": Trapp hofft auf DFB-Chance

Noch ist der Torwart von Eintracht Frankfurt verletzt, will sich im Kampf um die Nummer eins aber nicht geschlagen geben.

Noch ist der Torwart von Eintracht Frankfurt verletzt, will sich im Kampf um die Nummer eins aber nicht geschlagen geben.

Manuel Neuer? Zurückgetreten. Marc-Andre ter Stegen? Schwer verletzt. Der Kampf um die Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist offen wie lange nicht mehr, neben Alexander Nübel (Stuttgart) und Oliver Baumann (Hoffenheim) macht sich auch Kevin Trapp Hoffnungen, immerhin ist der Frankfurter mit neun Länderspielen der Erfahrenste in diesem Trio, derzeit allerdings verletzt.

"Was die Nationalmannschaft anbelangt, habe ich immer wieder gesagt, dass es mein Ziel und auch meine Ambition ist", sagte Trapp vor der Europa-League-Partie der Eintracht gegen Viktoria Pilsen bei RTL: "Ich war die letzten Male nicht dabei. Wenn ich aus der Verletzung zurückkomme, wird das etwas sein, worauf ich schauen werde."

Seine letzten Einsätze in der DFB-Elf absolvierte Trapp im November 2023 beim 2:3 gegen die Türkei und beim 0:2 in Österreich. Erst danach kam das Projekt von Trainer Julian Nagelsmann in Schwung. Bei der Heim-EM waren neben Neuer und ter Stegen, Baumann und Nübel im vorläufigen Kader dabei, Nübel wurde kurz vor Turnierstart gestrichen.