Zuversicht bei ter Stegen: "Fühle mich positiv und stark"

„Ich fühle mich positiv und stark, jetzt fokussiere ich mich auf meine Genesung“, schrieb ter Stegen am Dienstag in den Sozialen Medien. Ter Stegen hatte am Sonntagabend beim 5:1 des spanischen Tabellenführers beim FC Villarreal einen Patellasehnenriss im rechten Knie erlitten. Er wurde bereits operiert und fällt monatelang aus.