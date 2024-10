DFB-Team: Gnabry schwärmt von Baumann

Gnabry hat sowohl für Werder Bremen (einmal), als auch im Bayern-Trikot (dreimal) gegen Baumann getroffen. Der Torhüter (34) gehört dem Kreis der Nationalmannschaft seit 2020 an, wartet aber noch auf sein Debüt. Am Freitag (20.45 Uhr/RTL) soll es in der Nations League in Bosnien und Herzegowina soweit sein, weil Stammkeeper Marc-Andre ter Stegen nach seiner schweren Knieverletzung fehlt.