Fix! Dieser Torhüter steht beim DFB jetzt im Tor!

Baumann wird auf jeden Fall debütieren, Nagelsmann legte sich in einem begleitenden Video-Interview am Donnerstag allerdings klar auf ter Stegen als WM-Torwart fest. „Er ist unsere Nummer eins - und das bleibt er auch“, betonte der Bundestrainer.

Nagelsmann erwartet topfitten ter Stegen

"Wir haben wieder minimale Veränderungen. Mehr aus der Situation heraus, dass wir verletzte Spieler haben und reagieren müssen", sagte Nagelsmann. "Natürlich gibt es immer mal wieder kleine Veränderungen, wenn ein Spieler nicht so im Flow bist." So fehlen im 23er-Aufgebot die Dortmunder Emre Can und Maximilian Beier, der in der U21 spielen soll.