Nagelsmann warnt vor Sturm-Veteran Dzeko

Dzeko hat in 136 Länderspielen für Bosnien 66-mal getroffen. In der diesjährigen Nations League war er beim 2:5 seines Teams in den Niederlanden abermals erfolgreich. Seit 2023 spielt er nach Stationen bei Manchester City, der AS Rom und Inter Mailand für Fenerbahce. In 13 Pflichtspielen für den Klub aus Istanbul hat er in dieser Saison neun Tore erzielt.