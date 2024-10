Traumtor trotz "Handicap": Wanner "fühlt sich wohl"

Schreck, Entwarnung, Traumtor und frühe Auswechslung: Bei seinem Startelfdebüt für die deutsche U21 hat Paul Wanner einen turbulenten Abend erlebt. "Leider mussten wir ihn rausnehmen. Er hat ein ordentliches Spiel gemacht, wenn man bedenkt, dass er recht früh gehandicapt war", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo nach dem 3:3 (3:1) im letzte EM-Qualispiel gegen Polen in Lodz über den Shootingstar vom 1. FC Heidenheim.

In der 12. Minute bekam Wanner bei einem Zweikampf einen Schlag auf den Knöchel, musste behandelt werden und humpelte gestützt von zwei Betreuern vom Platz. Für einen Moment schien der Arbeitstag vorzeitig beendet, doch der 18-Jährige kam nach kurzer Behandlungspause zurück - und traf mit seinem starken linken Fuß traumhaft per Volley in den Winkel zum 2:1 (21.). "Er hat ein super Tor gemacht, hatte ein, zwei sehr gute Aktionen, wo man seine Zielstrebigkeit gesehen hat, seine Technik, seinen Drang nach vorne", lobte Di Salvo.