Besondere Geste: Todkranker Junge verteilt DFB-Leibchen

Besondere Geste der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Beim Abschlusstraining der DFB-Auswahl für das Nations-League-League-Spiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Bosnien und Herzegowina führte Bundestrainer Julian Nagelsmann einen todkranken Jungen auf den Platz am Frankfurter Campus. Dort durfte der Besucher zu Beginn der Einheit die Leibchen an die Nationalspieler um Kapitän Joshua Kimmich verteilen.