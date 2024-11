"Macht allen wieder Spaß": Kleindienst lobt Nagelsmann

SID 18.11.2024 • 08:08 Uhr Für den Gladbacher trägt auch die Kaderzusammenstellung des Bundestrainers zu einer positiven Stimmung im DFB-Team bei.

Tim Kleindienst sieht die positive Stimmung bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auch als ein Ergebnis der Kaderzusammenstellung von Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Es werden die von Julian Nagelsmann eingeladen, die aktuell in Top-Form sind, die in ihren Bereichen gerade richtig gut sind. Dadurch kommen immer wieder neue Charaktere in die Mannschaft, neue Themen, neue Reize", sagte der Stürmer von Borussia Mönchengladbach dem Fachmagazin kicker: "Das ist etwas Positives – und deshalb ging es auch in diese positive Richtung zuletzt."

{ "placeholderType": "MREC" }

Es mache "allen wieder Spaß, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Den Spielern und den Fans", führte Kleindienst weiter aus: "Dazu kommt das Gefühl, dass man wieder jeden schlagen kann."

Kleindienst selbst schwebt gerade auf Wolke sieben, erzielte er jüngst beim fulminanten 7:0 gegen Bosnien und Herzegowina in seinem dritten Länderspiel die Treffer eins und zwei. "Es ist für mich etwas ganz Besonderes, dass ich jetzt in diesem Kreis dabei sein darf", sagte der 29-Jährige: "Da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Gerade, weil ich ja auch nicht mehr in den jüngeren Jahren stecke."

Sich selbst beschreibt der Stürmer als "umgänglichen Charakter, der keine Probleme macht. Ich mach die Sachen, die mir der Trainer vorgibt, zu 100 Prozent - zumindest versuche ich es mit meinen Fähigkeiten." Kleindienst, der am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) zum Abschluss der Nations-League-Vorrunde mit Deutschland in Budapest auf Ungarn trifft, sei "kein Filigrantechniker, aber wenn Einsatz und Intensität gefragt sind, kann ich gut helfen".

{ "placeholderType": "MREC" }