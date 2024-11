Völler baut auf ter Stegen: "Hat er sich verdient"

Der DFB-Sportdirektor will hinsichtlich der WM 2026 auf den derzeit verletzten Torwart „warten“.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler baut hinsichtlich der WM-Endrunde 2026 voll auf den derzeit verletzten Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, berichtete Völler am Sonntag in der ARD vom Treffen mit dem Keeper des FC Barcelona rund um das Spiel der Katalanen in der Champions League gegen Bayern München (4:1): „Wir wollten ihm das Gefühl geben, dass wir auf ihn warten. Das hat er sich verdient.“