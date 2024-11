„Wusiala“? DFB-Star macht sich klein

"Das sind brutal gute Spieler, wie sie Dinge auf engem Raum lösen, mit Dribblings, mit Übersicht, das ist sehr besonders, da schon so weit zu sein", ergänzte der Stürmer voller Bewunderung und betonte: "Da wird einem erstmal wieder bewusst, wie alt man selber ist, wenn man die Jungspunde da rumlaufen sieht. Was die in den jungen Jahren schon leisten und auch schon erlebt haben, ist etwas Besonderes."