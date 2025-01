Bundestrainer Nagelsmann verlängert bis 2028

Julian Nagelsmann hat seinen Vertrag als Bundestrainer bis 2028 verlängert. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. Der 37-Jährige soll die deutsche Nationalmannschaft damit bis zur kommenden EM in Großbritannien und Irland betreuen. Ursprünglich war sein Kontrakt bis zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gelaufen.

"Ich hätte mir im September 2023, als ich zum DFB gekommen bin, nicht vorstellen können, über die Heim-EM hinaus Bundestrainer zu sein. Ich habe mir damals aber auch nicht vorstellen können, was die Nationalmannschaft den Menschen in Deutschland bedeutet. Wie viele Herzen sie erreicht und bewegt", sagte Nagelsmann: "Dieses großartige Feedback, das wir alle, nicht nur ich, jeden Tag bekommen, zeigt uns, dass unser gemeinsamer Weg richtig ist."

DFB-Präsident Bernd Neuendorf bezeichnete die Einigung mit Nagelsmann vor dem Festakt zum 125-jährigen Bestehen des Verbandes am Freitagabend in Leipzig als "bedeutendes Signal". Nagelsmann fülle das Amt "mit seiner sportlichen Expertise, aber auch seinem feinen Gespür für die Mannschaft und die Fans perfekt aus. So können wir am heutigen Tag nicht nur auf eine bewegte Vergangenheit des DFB und des gesamten Fußballs in Deutschland zurückblicken, sondern vor allem sehr zuversichtlich nach vorne schauen", sagte der Verbandschef.