Bayern-Keeper Urbig fehlt U21 wegen Fußverletzung

Bayern-Torhüter Jonas Urbig muss wegen einer Fußverletzung für die kommenden beiden Länderspiele der U21-Nationalmannschaft absagen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, habe der 21-Jährige die Blessur im Training erlitten und sei bereits zur weiteren Behandlung nach München zurückgekehrt. Felix Gebhardt von Jahn Regensburg wurde für die Testspiele beim EM-Gastgeber Slowakei am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) und am 25. März in Darmstadt gegen Spanien (20.30 Uhr/Sat.1) nachnominiert.