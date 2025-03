Calafiori fehlt im Rückspiel gegen Deutschland

Calafiori sei zu seinem Verein nach London zurückgekehrt, hieß es in der Mitteilung weiter. Er hatte sich die Verletzung bei der 1:2-Niederlage der Italiener am Donnerstag in Mailand zugezogen, die Partie aber bis zum Ende bestritten. Das Rückspiel in Dortmund steigt am Sonntag (20.45 Uhr/RTL).