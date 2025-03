"Ein harter Brocken": Völler warnt vor Italien

Der DFB-Sportdirektor hat aber "keinen Zweifel" am Einzug ins Final Four der Nations League.

Rudi Völler hat vor dem Nations-League-Viertelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien vor dem viermaligen Weltmeister gewarnt. "Italien ist schwer zu bespielen. Sie lassen wenig zu und sind kompakt. Sie haben zudem einen überragenden Trainer, der die Mannschaft gut einstellt. Ein harter Brocken", sagte der DFB-Sportdirektor beim Treffpunkt am Montag in Dortmund.

Das Viertelfinal-Hinspiel in der Nationenliga findet am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand statt, das Rückspiel drei Tage später (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund. "Es ist ein Fußball-Klassiker. Es ist kein normales Spiel. Es geht um viel. Es geht um das Final Four, das würden wir gerne in Deutschland spielen, dafür müssen wir die Italiener ausschalten", sagte der Weltmeister von 1990. Daran habe er auch "keinen Zweifel, obwohl es "schwierig wird".