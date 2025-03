Matthäus sieht Goretzka in der Startelf

Lothar Matthäus hat sich für einen Startelfeinsatz des Nationalmannschafts-Rückkehrers Leon Goretzka beim Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League in Italien ausgesprochen. "Er ist zurück im DFB-Team und gehört meiner Meinung nach auch in die Startelf", schrieb der deutsche Rekord-Nationalspieler in seiner Sky-Kolumne mit Blick auf den Klassiker am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand.